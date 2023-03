Tv: arrivano in Italia gli attori di “The Chosen”, la serie dei record ispirata alla vita di Gesù

Saranno per la prima volta in Italia il 5 marzo prossimo, con un evento al Teatro Marconi di Roma, alle 10,30 che ha già registrato il sold out, per poi incontrare la stampa il giorno successivo in Senato, gli attori della fortunata serie televisiva americana “The Chosen” ispirata alla vita e alle opere di Gesù.

Presente su Netflix, da qualche mese anche in italiano, e sulla propria App Gratuita (la terza nel settore dell’intrattenimento più scaricata in assoluto) The Chosen, oggi tra le serie Tv le più viste nel mondo, è giunta alla sua terza stagione, (l’intera serie ne conterà sette). Prodotta interamente con il sostegno dei suoi fan attraverso la più grande attività di crowdfunding (raccolti oltre 10 milioni di dollari solo per produrre la prima stagione) che la storia dell’intrattenimento ricordi, è stata tradotta in 62 lingue. Una serie dal successo planetario.

Insieme al responsabile per l’Italia Giovanni Zappalà, gli attori incontreranno dunque la stampa lunedì 6 marzo alle ore 11 nella Sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama a Roma. Su iniziativa del senatore Lucio Malan (presidente senatori di FdI), l’incontro, moderato dal giornalista Alessandro Iovino, vedrà presenti e protagonisti il responsabile dell’espansione internazionale della serie Kyle Young e tre attori protagonisti della serie: Lara Silvia (Eden nella serie), Giavani Cairo (Taddeo nella serie) e Jordan Ross (Giacomo il minore nella serie). Sarà presente anche il pastore evangelico Francesco Basile.

“Siamo particolarmente contenti ed orgogliosi di questa presenza in un Paese come l’Italia che con la figura e la parola di Gesù ha un legame estremamente profondo – ha affermato Giovanni Zappalà – come testimonia, tra l’altro, l’incredibile e vasta platea dei nostri fan, dei nostri sostenitori in Italia. Siamo tutti profondamente soddisfatti dall’attenzione che il pubblico italiano ha riservato e riserva ad una così grande serie televisiva che vuole guardare alla figura di Gesù con gli occhi di chi l’ha conosciuto, con tutti i risvolti umani e spirituali che la sua storia porta con sé”.