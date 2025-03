Tv, “Ballando on the Road”: seconda tappa ad Antegnate (Bergamo)

Roma, 28 mar. (askanews) – Quest’anno “Ballando on the Road” celebra 10 anni. Il tour itinerante, ideato per portare la magia del ballo nelle città d’Italia, è diventato un punto di riferimento per tutti gli appassionati di danza e intrattenimento. Dopo il successo della prima tappa, lo scorso weekend a Lamezia Terme, il tour arriva domani (29 marzo) ad Antegnate (Bergamo)per la seconda tappa di questa edizione. Il centro commerciale Gran Shopping si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove professionisti e amanti della danza si esibiranno e si metteranno in gioco.

Il premio è arrivare agli appuntamenti in televisione di Ballando on the road nel pomeriggio di Rai1 e da lì al torneo Ballando con te nel serale di Ballando con le stelle.

L’appuntamento con i casting della seconda tappa è il 29-30 marzo. In questa due giorni di provini, il pubblico presente potrà inoltre incontrare: Carolyn Smith, Sara Di Vaira, Anastasia Kuzmina, Nikita Perotti e Sophia Berto.

Il casting prevede due selezioni diverse: Pro, riservata a tutti i professionisti di qualunque specialità, che abbiano compiuto i 18 anni di età (si potrà anche essere valutati per diventare uno dei nuovi maestri di Ballando con le Stelle 2025, come è accaduto ai vincitori dello scorso anno Sophia Berto e Nikita Perotti, che quest’anno faranno parte del cast della trasmissione del sabato sera).

La selezione Open è aperta a tutti gli appassionati del ballo, senza limitazioni di specialità categoria ed eta’ (anche hip hop, tango argentino, danza del ventre, latini, standard, caraibici, etc).

Come di consueto “Ballando on the road 2025” concluderà il suo viaggio a Roma, ultima possibilità di esibirsi per chi non ha partecipato alle selezioni nelle altre regioni. Appuntamento per il gran finale, sabato 5 aprile a Roma. Gli incontri inizieranno alle ore 13.00 di ogni sabato e domenica in programma.