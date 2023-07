“Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5”. Lo annuncia Mediaset, ringraziando “Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete”. “Il contratto dell’artista – ricorda l’azienda – è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”.