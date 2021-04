Tv: Barbareschi, ‘io su Rai3 perché se non faccio l’artista mi deprimo’

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Torno in tv perché sono un onnivoro dello spettacolo, perché se non faccio ogni tanto l’artista, il mio mestiere, mi deprimo”. Descrive così, Luca Barbareschi, il suo ritorno in tv con ‘In barba a tutto’: otto puntate, in onda da lunedì 19 aprile alle 23,15 su Rai3, in cui l’attore e regista, con interviste in diretta, si propone di raccontare un mondo politicamente scorretto, con temi avvincenti e ospiti appassionati, rubriche, musica e divertimento. Ma soprattutto, con leggerezza e senso dell’umorismo, dialogando con gli ospiti da uno studio che ricorda un loft newyorkese, un ambiente accogliente, con un bancone, un biliardo, due poltrone e, sullo sfondo, una vista cittadina, ad ogni puntata diversa, simbolo della cultura italiana.