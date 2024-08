Tv, Bellocchio porta sullo schermo la vicenda di Enzo Tortora: via al casting in Sardegna

Entra nel vivo il progetto del regista Marco Bellocchio di portare sullo schermo la vicenda umana di Enzo Tortora. Si sono aperti, infatti, i casting on line per l’importante serie televisiva Rai, ambientata negli anni ’80, dal titolo “Portobello”. Prodotta da Our Films Spa e Kavac Film S.r.l, la fiction, che avrà la regia di Bellocchio, sarà girata in parte in Sardegna. Il progetto è assistito sin dai suoi primi passi nel mese di aprile 2024 dalla Fondazione Sardegna Film Commission.

Proprio quest’ultima fa sapere che si ricercano, esclusivamente nell’isola, numerosissime persone che saranno selezionate per lavorare nelle scene della serie TV. Verranno impiegate per ogni giornata di riprese più di un centinaio di figurazioni (generici) e tante figurazioni speciali. La produzione della serie è prevista nelle seguenti città: Cagliari – riprese dal 14 al 21 ottobre Oristano – dal 22 al 30 ottobre Sassari – dal 31 ottobre al 7 novembre.

Qui le specifiche relative a tutte le figure per le quali sono aperte le selezioni.

Per candidarsi occorre inviare un e-mail a castingsardegnaportobello@gmail.com con fotografie recenti, non sfuocate e senza occhiali da sole, con uno sfondo di un colore unico, 2 in primo piano e 1 a figura intera. Scrivere cognome – nome- età – altezza – peso – taglia di giacca, taglia camicia e taglia pantalone – numero di scarpa – il vostro numero di cellulare e luogo di residenza. Scrivere la città per la quale ci si candida per fare le riprese. Sono valide anche le candidature di chi vive nei paesi vicino alle città in cui avvengono le riprese. Ci si può candidare per più città e per più giorni di lavoro. Scrivere in oggetto della mail la città in cui si vuole partecipare: esempio Portobello Oristano, oppure se si hanno come preferenze due città scrivere: Portobello Cagliari e Oristano.