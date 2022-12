Tv, boom di ascolti per Filumena Marturano nella versione del regista Francesco Amato

E’ ‘Filumena Marturano’, il film tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo, con la regia di Francesco Amato, a vincere la gara degli ascolti nel prime time di ieri con 3.467.000 spettatori su Rai1 e uno share del 21.1%. Su Canale 5 il film ‘Le Streghe’ in prima visione hanno avuto 2.010.000 (share 12.3%) e su Rai3 ‘#Cartabianca’ ha raccolto 1.127.000 (share 7.3%). Sempre in prima serata, su Italia 1 il film ‘Deadpool 2’ ha interessato 811.000 spettatori (share 4.8%). Su Rete4 ‘Zona Bianca’ è stato seguito da 757.000 (share 5.2%) . Su La7 il film ‘Il Gattopardo’ ha registrato 497.000 (share 3.7%) e su Rai2 la fiction dedicata al calcio ‘The Net gioco di squadra’ ha raccolto 465.000 (share 2.7%). Per l’edizione delle 20 dei telegiornali, il Tg1 ha avuto 4.497.000 (share 23.9%), il Tg5 è stato visto da 4.326.000 (share 22.7%) e il TgLa7 ha ottenuto 1.200.000 (share 6.3%). La Rai segnala il grande seguito per ‘Viva Rai2’ di Fiorello, l’ironica rassegna stampa che apre la mattina di Rai2 che ha conquistato 777.000 spettatori (share 16% ) mentre la replica, in onda nella notte della rete ammiraglia ha segnato l’8.6% di share e 226.000 spettatori. Buon ascolto anche per ‘Viva Rai 2! Glass cam’ che anticipa lo spazio di Fiorello (share 5.3% e 182.000) e per il segmento ‘…E viva il videobox’ con 250.000 (share 4.6%). Nel preserale ‘L’Eredità’ su Rai1 ha registrato 3.895.000 (share 23.7%) e su Canale 5 ‘Caduta Libera’ ha interessato 3.377.000 (share 21%). Nell’access prime time è leader ‘Soliti ignoti il ritorno’ su Rai1 con 4.286.000 (share 21.1%). Su Canale 5 ‘Striscia la notizia’ ha ottenuto 3.946.000 (share19.5%). Su La7 ‘Otto e mezzo’ ha interessato 1.741.000 (share 8.5%). Su Rete4 ‘Stasera Italia’ ha avuto, nella prima parte, 952.000 (share 4.8%) e, nella seconda parte, 826.000 (share 4%). Su Rai2 ‘Tg2 Post’ ha raccolto 789.000 (share 3.9%). La Rai segnala tra l’altro su Rai3 ‘Un Posto al Sole’ con 1.522.000 (share 7.4%) e ‘Il Cavallo e la Torre’ con 1.128.000 (share 5.7%). E su Rai2 ‘Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo’ con 664.000 (share 3.5%). In seconda serata su Rai 1 ‘Porta a Porta’, che ha ospitato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, ha avuto 675.000 (share 11.5%). Su Rai 2 la trasmissione con Stefano De Martino ‘Bar Stella’ ha ottenuto 410.000 (share 4.6%) e su Rai 3 ‘Tg3-Lineanotte’ ha segnato 402.000 (share 6.8%). Nella giornata, la Rai sottolinea tra l’altro su Rai1 il trend in crescita per ‘La vita in diretta’ con 2.465.000 (share 22.8%), ‘E’ sempre mezzogiorno!’ di Antonella Clerici con 1.642.000 (share 17.5 %) e ‘Oggi è un altro giorno’ con 1.563.000 (share 15.4%). Su Rai2 ‘Tg2-Costume e Società’ con 1.056.000 (share 8.4%) e su Rai3 ‘Geo’ con 1.374.000 (share 12.5%). E Mediaset il risultato, tra l’altro, su Canale di ‘Uomini e Donne’ con 2.622.000 (share 25.8%). Complessivamente le reti Rai hanno vinto per un soffio la prima serata con 7.635.000 (share 39%) a fronte dei 7.538.000 (share 38.55%) di Mediaset che si aggiudica però la seconda serata con 3.203.000 (share 37.26%) contro i 2.924.000 (share 34%) delle reti pubbliche. Alla Rai l’intera giornata con 3.228.000 (share 39.1%) contro i 3.144.000 (share 38.08%) di Mediaset