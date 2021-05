Tv: Coletta (Rai1), ‘nostra programmazione estiva vivace e nel segno della ripartenza’ (3)

(Adnkronos) – Stefano Coletta introduce anche quali saranno i programmi estivi del weekend, dove “la mattina si apre con ‘Weekend Uno’ con Anna Falchi e Beppe Convertini, due belle persone e molto semplici. Il sabato l’archetipo narrativo sarà quello del mercato, la domenica prevarrà l’istanza domestica, lo stare in casa, il cibo e i territori. Non mancherà poi l’appuntamento con ‘Linea blu’, con Fabio Gallo e Donatella Bianchi, dove Fabio è un contrappunto divertente, che sa giocare con il rigore di Donatella”. “Dopo tante edizioni – dice Gallo prendendo in prestito le parole della Bianchi – ancora non abbiamo visto tutta l’Italia, il mare è legato alle riaperture. Avrò una particolare attenzione anche per i borghi di mare più sconosciuti”.