Tv, dai 44 Gatti a Pinocchio al Kids Family Festival a Riccione

Roma, 18 giu. (askanews) – Il fantastico mondo della Rainbow sarà presente alla prima edizione del Kids Family Festival, la rassegna dedicata alle famiglie che si terrà a Riccione dal 21 al 23 giugno, organizzata in collaborazione con il Comune di Riccione ed EA Comunicazione.

Grandi e piccini potranno partecipare a questa iniziativa in compagnia dei protagonisti di alcune delle serie animate più famose, nate dall’estro creativo di Iginio Straffi. Ad attenderli molte attività dedicate e tante sorprese, sin dalle ore 18 per un inizio d’estate all’insegna del divertimento e dell’allegria.

Rainbow sarà presente con i personaggi di alcune serie tra le più amate: Lampo e Milady, i due simpatici mici di 44 Gatti, cartone che ha conquistato il pubblico televisivo di tutto il mondo fino a diventare fenomeno di costume; la coniglietta di città Summer con il premuroso procione Todd, dell’irresistibile serie prescolare Summer e Todd – L’Allegra Fattoria, creata per avvicinare i più piccoli al mondo della natura e al rispetto per l’ambiente. E ancora Pinocchio e la coraggiosa bambola pirata Freeda, i due inseparabili amici della serie Pinocchio and Friends, ispirata alla fiaba più amata di tutti i tempi e molto apprezzata dalle famiglie di tutto il mondo per i contenuti educativi universali trattati come amicizia e solidarietà. E ci saranno anche I Puffi, con Grande Puffo e Puffetta.

All’interno del Kids Family Festival nell’area “Family Land” di Giardini Montanari saranno allestite due aree dedicate a due di queste serie Rainbow: 44 Gatti e Summer e Todd. Bambini e famiglie troveranno una serie di iniziative pensate per loro: giochi, laboratori didattici a tema, sfilate dei personaggi sulle note delle sigle delle due serie animate. E naturalmente potranno incontrare le amate mascotte di tutte e quattro le serie nel meet and greet, per scattare delle foto da portare a casa come ricordo della giornata passata insieme.