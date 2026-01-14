Tv, dal 16 gennaio arriva la serie animata “Anselmo Wannabe”

Roma, 14 gen. (askanews) – Dal 16 gennaio sarà disponibile in boxet in esclusiva su RaiPlay e in collaborazione con Rai Kids “Anselmo Wannabe”, la nuova serie animata ideata e diretta da Massimo Ottoni, che affronta con leggerezza e profondità il tema del lavoro, delle aspirazioni e dell’identità personale.

La serie, scritta da Massimo Ottoni e Fabio Natale, è composta da 26 episodi della durata di sette minuti, ciascuno dedicato a una diversa professione. Musiche originali di Fabio Barovero. Ogni episodio diventa un piccolo viaggio di scoperta che unisce divertimento, immaginazione e riflessione. La voce narrante è affidata a Neri Marcorè, che accompagna il pubblico in un’esperienza ricca di humor, tenerezza e curiosità. Lo stile grafico, minimalista ed essenziale, è firmato da Francesco Forti: ambienti e personaggi sono costruiti con pochi elementi funzionali alla narrazione, contorni netti e colori delicati che richiamano i toni delle tinte ad acquerello.

Protagonista della serie è Anselmo, un ragazzino di 11 anni, creativo e fantasioso, che si immagina di volta in volta cameriere, astronauta, archeologo e molto altro. Timido, maldestro e capace di trasformare ogni occasione in un piccolo disastro, Anselmo si appassiona profondamente alle cose più disparate, ma fatica a perseverare: è un indeciso cronico, poco popolare tra i compagni di scuola, anche se in fondo vorrebbe essere notato, soprattutto dalla sua adorata compagna di classe Letizia. Lei è il suo opposto: precisa, diligente e brillante, apprende ogni nuova nozione con facilità ed eccelle in qualunque professione si trovi a sperimentare. Insieme, Anselmo e Letizia vivono avventure sfrenate che mettono in luce le soddisfazioni e le difficoltà dei diversi mestieri, offrendo ai giovani spettatori uno spazio di confronto sereno tra le proprie inclinazioni e le aspettative della società.

Attraverso ironia e semplicità, la serie aiuta i ragazzi ad avvicinarsi a un tema complesso come quello delle scelte future, incoraggiandoli ad ascoltare le proprie attitudini, ad accettarsi per quello che sono e ad affrontare il domani con maggiore serenità.

“Anselmo Wannabe” prodotta da Ibrido Studio (Federico Turani) e AIM Creative Studio (Jonas Cesar), in coproduzione con Rai Kids e RTP, è stata realizzata grazie al sostegno del MIC Direzione generale cinema e audiovisivo, con il contributo del PR FESR Piemonte 2021-2027 – bando “Piemonte Film TV Fund” e con il sostegno di Film Commission Piemonte e di ICA Instituto do cinema e audiovisual, Repùblica Portuguesa/cultura.