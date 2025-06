Tv, dal 25 giugno arriva la docu-serie “Processo a Michael Jackson”

Roma, 17 giu. (askanews) – Nel sedicesimo anniversario della scomparsa di Michael Jackson, Sky Crime presenta in esclusiva la nuova docu-serie “Processo a Michael Jackson”, in prima visione assoluta da mercoledì 25 giugno alle 22 sul canale 116 e in streaming su NOW. La docu-serie, composta da due episodi da 90 minuti, ripercorre uno dei casi giudiziari più discussi del XXI secolo: il processo penale del 2005 che vide il Re del Pop accusato di abusi su minori.

Attraverso filmati inediti, trascrizioni processuali e le interviste a giurati, avvocati e testimoni chiave, la serie getta nuova luce sull’intero iter giudiziario: dalle accuse mosse contro Jackson, alla spettacolarizzazione mediatica dell’arresto, fino all’assoluzione totale da parte della giuria il 13 giugno 2005.

“The People vs. Michael Jackson”, titolo originale della docu-serie, offre uno sguardo imparziale su un evento che ha segnato la storia della musica e della cultura pop, mettendo a confronto la fama e il potere con la ricerca della verità, in un’aula di tribunale e sotto i riflettori globali.