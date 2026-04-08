Tv, dall’8 maggio “In Utero”, la serie creata da Margaret Mazzantini

Roma, 8 apr. (askanews) – Una clinica per la fertilità, destini intrecciati e scelte che cambiano la vita: arriva in esclusiva su HBO Max da venerdì 8 maggio “In Utero”, la nuova serie creata da Margaret Mazzantini, diretta da Maria Sole Tognazzi, che firma anche la direzione artistica, e Nicola Sorcinelli, che cura gli ultimi 4 episodi, con Sergio Castellitto, Alessio Fiorenza, Maria Pia Calzone e Thony. Otto episodi a rilascio settimanale, ogni venerdì.

Accanto ai quattro protagonisti, la serie vanta un cast d’eccezione, tra cui: Camille Dugay, Michela De Rossi, Valentina Romani, Andrea Lattanzi, Ivana Lotito, Marianna Fontana, Romana Maggiora Vergano, Maya Sansa, Donatella Finocchiaro, Fabrizio Ferracane, Fabrizio Falco, Denise Capezza, Francesco Colella, Sara Drago, Enrico Borello, Daniele Parisi e Astrid Casali.

“In Utero” racconta le storie di Ruggero (Sergio Castellitto), ginecologo fondatore della clinica di fecondazione assistita “Creatividad”, e di Angelo (Alessio Fiorenza), giovane uomo trans, talentuoso biologo. Accanto a loro Teresa (Maria Pia Calzone), amministratrice brillante e fondatrice insieme al marito della clinica, e Dora (Thony), la nuova patient assistant. Ogni giorno si confrontano con le complesse vicende umane che i pazienti portano con sé insieme alla loro storia clinica. Persone di differente orientamento sessuale e romantico, in coppia o single, che attraverso il proprio desiderio di genitorialità portano punti di vista inediti e conflitti profondi mai esplorati.

Ambientata a Barcellona, “In Utero” accompagna lo spettatore dentro un universo poco raccontato e profondamente umano, dove ogni giorno si intrecciano storie di speranza, attesa, coraggio e vulnerabilità. Persone che arrivano alla clinica con lo stesso desiderio, quello di avere un figlio, ma dietro ogni percorso si nascondono scelte difficili, limiti biologici, paure profonde e domande senza risposte.

“In Utero” è una produzione Cattleya – parte di ITV Studios – in associazione con Paramount Television International Studios, 8 puntate in onda ogni venerdì dall’8 maggio in esclusiva su HBO Max. La serie, creata da Margaret Mazzantini (co-autrice con Enrico Audenino e Teresa Gelli anche del soggetto di serie) è diretta da Maria Sole Tognazzi che cura anche la direzione artistica del progetto. La regia degli ultimi 4 episodi è affidata a Nicola Sorcinelli. Autori delle sceneggiature sono Enrico Audenino – che ricopre anche il ruolo di head writer – Teresa Gelli e Vanessa Picciarelli.