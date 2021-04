Tv: dall’esordio con Edoardo all’avventura con Arbore, i 70 anni di Marisa Laurito

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – Dagli esordi con Edoardo all’avventura di ‘Quelli della notte’ con Renzo Arbore che le ha insegnato a lanciarsi “nel meraviglioso cielo dell’improvvisazione”. E ancora l’amore per la sua Napoli e gli incontri che hanno segnato la sua vita professionale, e non solo, con Luciano De Crescenzo, Ugo Tognazzi e Bud Spencer. Sono tante le sfumature delle quali si è colorata la carriera di Marisa Laurito che domani arriverà al traguardo dei 70 anni. Attrice, cabarettista e conduttrice televisiva dalla vena inesauribile e dall’ironia tutta partenopea, la Laurito si racconta ora, quasi per festeggiarsi nel modo migliore, nell’autobiografia ‘Una vita scapricciata’ arrivata in libreria per Rizzoli da qualche giorno.