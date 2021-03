Los Angeles, 16 mar. – (Adnkronos) – L’attore statunitense Henry Darrow, protagonista di tre diverse versioni televisive di “Zorro” e protagonista principale del telefilm western “Ai confini dell’Arizona”, è morto domenica 14 marzo per cause naturali nella sua casa di Wilmington, nella Carolina del Nord, all’età di 87 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dal suo ex addetto stampa Michael B. Druxman, come riferisce “The Hollywood Reporter”.