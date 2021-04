Tv: è morto Johnny Crawford, la baby star di ‘The Rifleman’

Los Angeles, 30 apr. – (Adnkronos) – L’attore statunitense Johnny Crawford, giovanissimo attore dei telefilm western della stagione d’oro e baby star della serie “The Rifleman” (1958-1963), è morto giovedì 30 aprile all’età di 75 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato da “The Hollywood Reporter” che ricorda che a Crawford nel 2019 era stato diagnosticato il morbo di Alzheimer e una campagna GoFundMe organizzata da Paul Petersen – sostenitore degli ex attori bambini ed ex star di “The Donna Reed Show” – era stata lanciata per aiutare la famiglia a far fronte alle spese.