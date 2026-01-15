Tv, ecco Sophie Turner-Lara Croft: ciak per il nuovo “Tomb Raider”

Roma, 15 gen. (askanews) – Amazon MGM Studios ha svelato l’inizio delle riprese di “Tomb Raider” attraverso la prima immagine di Sophie Turner nei panni di Lara Croft nella nuova serie di Prime Video.

La serie vede Turner nel ruolo di Lara Croft, affiancata dal cast, recentemente annunciato, composto da Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie e August Wittgenstein. “Tomb Raider” è tratta dall’iconica serie di videogiochi, che segue le avventure della famosa archeologa Lara Croft.

Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) è a capo del progetto in qualità di ideatrice, sceneggiatrice, executive producer e co-showrunner della serie insieme a Chad Hodge, co-showrunner ed executive producer; a loro si unisce Jonathan Van Tulleken che ricoprirà il ruolo di regista e di executive producer. La serie è prodotta da Story Kitchen, Crystal Dynamics, e Amazon MGM Studios.