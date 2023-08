Tutti pazzi per “Felicità”, il “family show” di Pascal Vicedomini, in onda su Rai 2 ogni sabato mattina a partire dalle ore 12. Giunto alla sua IV stagione, il format di Vicedomini, ha già registrato nelle prime puntate un indice di ascolto molto significativo, confermandosi anche per quest’anno come uno degli appuntamenti televisivi con lo showbiz assolutamente da non perdere. “Felicità”, spiega Mr Pascal, “è un programma che racconta l’estate dell’Italia e degli italiani, dando spazio e visibilità ai grandi eventi , valorizzando le bellezze paesaggistiche, culturali ed archeologiche del nostro Bel Paese e soprattutto trasferendo ai telespettatori tanta positività! Il nostro intento “, ha proseguito Vicedomini”, è anche quello di veicolare due valori fondamentali per la società civile quali l’amicizia ed il rispetto tra la gente, in un momento non proprio felice per le difficoltà economiche in cui versano tanti nostri concittadini e per le notizie belliche che arrivano dall’estero e che indirettamente coinvolgono anche la nostra nazione. A mio avviso la televisione deve regalare anche qualche momento di evasione e noi cerchiamo di muoverci in questa direzione rispettando puntualmente la sensibilità del pubblico”. Nel cast di quest’anno, accanto all’attrice Caterina Milicchio che si occupa di interfacciarsi con educatori sul tema della formazione dei giovani e con manager della finanza per dare agli italiani alcuni preziosi suggerimenti per i loro possibili investimenti, figura la modella ed influencer italo- americana Soleil Sorge che con il maestro Enrico Vanzina, gestisce un’ interessante striscia di cinema. In un format televisivo destinato a trasfondere felicità non poteva mancare uno spazio dedicato al benessere psico-fisico dell’ individuo by il professor Pietro Lorenzetti che puntualmente si prodiga in utili suggerimenti per avere una fisicità perfetta sulla base dell’assioma “Mens sana in corpore sano” Madrina della prima puntata non poteva che essere Marisa Laurito, una donna straordinaria, molto amata degli italiani per la sua simpatia, il talento e la capacità di rinnovarsi, una vera e propria icona della felicità. Tanti i vip coinvolti nelle varie puntate del programma, apportando il proprio contributo da diverse località turistiche italiane; tra questi: Edwige Fenech e Peppino di Capri da Capri, Claudio Cecchetto da Riccione, Eleonora Giorgi dalla Costa Smeralda, Luca Barbareschi da Filicudi; ed ancora, Pupi Avati, Paola Turci, Raffaella De Laurentiis, Nikita Pelizon, il rapper Moreno e il cantautore Erminio Sinni, accanto a numerosi protagonisti della festa della Perdonanza dall’Aquila (Al Bano, Mamhood, Alfa), delle “Olimpiadi del cuore” da Forte dei Marmi, della Festa della Taranta dalla Puglia, per finire poi con gli attori protagonisti dell’attesissima 80 edizione della Mostra del cinema di Venezia che partirà il prossimo 30 agosto.