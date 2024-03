Tv, Hulu (Disney): via libera alla serie su Amanda Knox

Hulu, canale in streaming della Disney, ha approvato la produzione di una serie TV basata sulla vicenda giudiziaria di Amanda Knox, l’ex studentessa di Seattle accusata e successivamente assolta dell’omicidio della sua coinquilina Meredith Kercher in Italia nel 2007. Amanda Knox stessa sarà tra i produttori, insieme a Monica Lewinsky. La protagonista sarà interpretata da Margaret Qualley, nota per il suo ruolo in “Maid”. La serie, composta da otto episodi di un’ora ciascuno, racconterà la storia di come Knox è stata erroneamente condannata e la sua lotta di sedici anni per dimostrare la sua innocenza. Le riprese inizieranno nei prossimi mesi, e tra i collaboratori ci saranno anche Warren Littlefield e KJ Steinberg. La serie è stata anticipata da Lewinsky nel mese di ottobre e rappresenta una delle priorità di Hulu. Amanda Knox ha precedentemente raccontato la sua esperienza nel memoir “Waiting to be Heard” e è stata oggetto di un documentario su Netflix e di un film di Lifetime. Nel dicembre precedente, Knox ha annunciato la sua disponibilità a tornare in Italia per affrontare l’accusa di calunnia, reato per il quale è stata condannata e successivamente annullata dalla Cassazione, che ha ordinato un nuovo processo a Firenze, in programma per il 10 aprile.