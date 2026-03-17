Tv, il 29 e 30 marzo la docuserie ‘Guru: la storia di Matteo Cambi’

Roma, 17 mar. (askanews) – Arriva in prima tv domenica 29 e lunedì 30 marzo (alle 22.55) su Sky Crime e in streaming su NOW, “Guru: la storia di Matteo Cambi”, che ricostruisce la parabola estrema dell’ideatore del brand Guru diventato famoso nei primi anni Duemila.

Attraverso interviste esclusive con i protagonisti di quell’epoca – lo stesso Matteo Cambi, Lele Mora, Flavio Briatore, Gabriele Parpiglia, Gianluca Vacchi, Raffaella Zardo – immagini d’archivio inedite che restituiscono l’atmosfera di quegli anni, si racconta la storia del ragazzo di Parma che alla fine degli anni ’90 ereditò una fortuna e con intuito, ambizione e talento per il marketing, trasformò una semplice margherita stilizzata in un brand molto noto.

Matteo Cambi diventò uno dei maggiori sponsor di vip, calciatori di Serie A e della Formula 1. Ma dietro il successo, si raccontano eccessi, dipendenze e un’ambizione senza freni che lo travolsero, portandolo ad arresti, bancarotta, prigione e infine comunità terapeutica.

La docuserie in due puntate, un racconto vero a metà tra crime e memoria generazionale, è un ritratto senza filtri dell’Italia sedotta dal culto dell’apparenza. Oggi, lontano dai riflettori e dalle luci della ribalta, per Cambi emerge una lenta, faticosa rinascita. “Guru: la storia di Matteo Cambi” è diretto da Gabriele Veronesi e scritto da Gabriele Veronesi, Luca Bedini, Gabriele Parpiglia.