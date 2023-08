Tv, Ilenia Lazzarin (Un posto al sole) all’Ansa: Sogno ruolo da psicologa

La sua Viola Bruni è uno dei personaggi giovani più amati di Un posto al sole. E ora è anche tra i protagonisti di Summer Limited Edition, fiction di DeAKids, che parla di uno dei temi più cari alla Generazione Z, ovvero l’ambiente. Ma pochi forse immaginano qual è il sogno di Ilenia Lazzarin, attrice lombarda dagli ipnotici occhi azzurri che sul set dell’inossidabile soap opera partenopea di Rai3 recita praticamente dall’infanzia (“più che una fiction, per me è una sorta di vita parallela” ammette) ma si è poi trasformata in una versatile attrice di cinema e teatro. “Mi piacerebbe tanto interpretare – spiega – un personaggio storico con un ruolo di donna forte, mi viene in mente ovviamente una Giovanna d’Arco come quella di Milla Jovovich, film che ho adorato. Ma anche un personaggio legato alla psicologia e alla pedagogia (sono laureata in scienze dell’educazione), materie che adoro e di cui leggo moltissimo. Penso a una Montessori, conosciutissima per le sue idee ma che ha avuto una vita privata assai tosta e difficile come si vede anche nella miniserie con Paola Cortellesi. Ma ci sono tanti ruoli legati alla psicologia che spesso non sono sfruttati o vengono affidati ad attori maschi”.

Sulla sua carriera la Lazzarin racconta: “Ho cominciato da giovanissima, avevo 17 anni e ho imparato tantissimo lavorando. Sulla mia strada ho incontrato tante persone per me fondamentali dal mio primo regista Gilberto Squizzato a Stefano Reali con cui ho fatto una breva ma decisiva esperienza ne Le ali della vita con Sabrina Ferilli e Virna Lisi. Per Un Posto al Sole penso di aver girato con più di 100 registi e poi con attori per me fondamentali come Patrizio Rispo e Marina Giulia Cavalli che sono tuttora fonte di grandissima ispirazione e mi illuminano sempre”. In Summer Limited Edition interpreta una mamma (il marito è Luca Seta, che aveva già incontrato sul set di Un Posto al sole) alle prese con un figlio che fa le bizze per una vacanza “non gradita” in Calabria che invece si trasformerà nella cosa più bella della sua vita. “In Un posto al sole – dice – sono diventata mamma un anno prima di esserlo nella vita e mi ha portato fortuna. Qui ho un figlio un adolescente mentre nella realtà sono la mamma superfelice di un piccolo di 4 anni e mezzo. Diciamo che mi sono allenata a vedere cosa mi aspetta in futuro…” dice ridendo. Infine uno spaccato di vita privata. “La tv – racconta la Lazzarin – la guardo poco, con mio figlio leggiamo molti libri. Se per caso c’è Un Posto al sole ogni tanto ci provo a fargli vedere qualche scena – dice scoppiano a ridere – ma non è per niente interessato. Allora gli dico: ‘Ma come ci sono bambini piccolissimi che sanno la sigla a memoria e tu non lo guardi che c’è anche la mamma?”.