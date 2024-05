Tv, in arrivo la serie “The Penguin” con Colin Farrell

Roma, 28 mag. (askanews) – “The Penguin”, la serie con Colin Farrell spin-off del film “The Batman”, basato sui personaggi della DC Comics, arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. La serie drammatica in otto episodi, targata DC Studios, vede Farrell protagonista nei panni dell’iconica nemesi di Batman e continua l’epica saga criminale avviata dal regista Matt Reeves con il blockbuster mondiale “The Batman” (Warner Bros. Pictures, 2022).

La messa in onda è prevista entro quest’anno, con ogni episodio che sarà disponibile settimanalmente in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti, per poi essere disponibile on demand e in streaming.

Oltre a Farrell, il cast comprende Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell, Clancy Brown e Michael Zegen. Produttori esecutivi della serie Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell, Lauren LeFranc (anche sceneggiatore e showrunner), Craig Zobel (che dirige i primi tre episodi), Bill Carraro e Daniel Pipski.