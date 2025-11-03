Tv, in arrivo “The Rainmaker”, dal bestseller di John Grisham

Roma, 3 nov. (askanews) – In arrivo “The Rainmaker”, la nuova serie Sky Exclusive dal romanzo bestseller di John Grisham, già adattato da Francis Ford Coppola nel celebre film del 1997 “L’uomo della pioggia”.

Prodotta da Lionsgate Television e Blumhouse Television, la serie sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 5 dicembre.

La serie è un legal thriller ricco di tensione che esplora i limiti della morale, del potere e del desiderio di verità, per un racconto in dieci episodi dove nulla è come sembra. Appena uscito dalla facoltà di legge, Rudy Baylor (interpretato dal giovane Milo Callaghan) si trova catapultato nel suo primo grande caso: uno scontro alla Davide e Golia contro Leo Drummond (John Slattery), avvocato di fama e vecchia volpe delle aule di tribunale. Ad affiancarlo, la sua mentore Bruiser (Lana Parrilla) e l’eccentrico e geniale assistente paralegale Deck (P. J. Byrne). Quando Rudy e il suo team scoprono due cospirazioni legate alla misteriosa morte del figlio di un cliente, il giovane avvocato dovrà scegliere fino a che punto spingersi per ottenere giustizia  e a quale prezzo. Accanto a Milo Callaghan, John Slattery e Lana Parrilla e P. J. Byrne, completano il cast Madison Iseman, Dan Fogler, Wade Briggs e Robyn Cara.

“The Rainmaker” è ideata, scritta e prodotta da Michael Seitzman (Code Black, Quantico), anche showrunner della serie. Tra i produttori esecutivi, oltre a Seitzman, figurano John Grisham, Jason Richman, David Gernert e Jason Blum, fondatore di Blumhouse Television.