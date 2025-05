Tv, in prima tv su Sky “Il Robot Selvaggio” di Chris Sanders

Roma, 30 apr. (askanews) – In prima tv su Sky Cinema Uno “Il Robot Selvaggio” il nuovo film d’animazione targato DreamWorks Animation, scritto e diretto dal regista quattro volte nominato all’Oscar Chris Sanders e tratto dal bestseller internazionale di Peter Brown “Il Robot Selvatico”, in onda il primo maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Acclamato dalla critica e dal pubblico, il film (candidato a tre Oscar, quattro Golden Globes e tre Bafta) racconta la straordinaria storia dell’unità ROZZUM 7134, detta “Roz” (la cui voce italiana è di Esther Elisha), un sofisticato robot che si ritrova naufrago su un’isola deserta. Roz dovrà imparare ad adattarsi all’ambiente ostile, costruendo gradualmente relazioni con gli animali dell’isola, tra cui la volpe Fink (doppiata da Alessandro Roia), e diventando inaspettatamente la madre adottiva di un’ochetta orfana. Un viaggio toccante alla scoperta di sé stessi, un esame emozionante del ponte tra natura e tecnologia e l’esplorazione dei temi dell’empatia e dell’appartenenza.

Dal punto di vista visivo, il film si distingue per il suo stile impressionista, con colori tenui e immagini pittoriche, offrendo un’esperienza artistica e immersiva, lontana dagli standard tradizionali dell’animazione CGI.

