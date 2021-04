Tv: la mamma di Brosio compie cent’anni, dalla guerra ai duetti in tv con Fazio e Costanzo (2)

(Adnkronos) – Nel 2012 la Mondadori le affida il libro per celebrare la festa di tutte le mamme in Italia, e lei scrive dettandolo con lucidità straordinaria ‘Nove colombe bianche’, che ha come sottotitolo “La guerra, la tv, Medjugorje un secolo di racconti”. Il figlio le dedica un pensiero che viene pubblicato nella quarta di copertina: “Il cuore della mamma non cessa mai di battere fremiti d’amore per il figlio, neppure quando il figlio le procura dolori, sofferenze e incomprensioni. Tutto questo l’ho capito dopo tante traversie, difficoltà e vicende personali perfino drammatiche. Anna, la mia mamma, non mi ha mai lasciato solo: la sua preghiera, costante, assidua, con il cuore, i suoi rosari mi hanno protetto fino alla gioia della conversione. Grazie mamma per la tua fede piena d’amore che mi ha salvato”.