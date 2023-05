Tv, la serie Mare Fuori protagonista anche su Let’s Movie

“Mare Fuori”, di cui sono iniziate al Molosiglio di Napoli le riprese della quarta stagione, è la “serie dell’anno” per il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, prossimo a premiarla con il prestigioso Nastro d’argento il 17 giugno al Teatro di Corte di Napoli, nella serata organizzata insieme alla Film Commission Regione Campania. Ed è proprio alla serie prodotta da Rai Fiction e Picomedia che “Let’s Movie”, la piattaforma di interactive experience creata dalla Regione Campania e dalla Film Commission, riserva una nuova sezione del suo sito: “Le emozioni di Mare Fuori”. Online e gratuite, all’indirizzo letsmovie.fcrc.it, le pagine dedicate alla serie di Raidue e Rai Play contengono immagini dal set, notizie sul cast e sulle location utilizzate nelle sue prime tre stagioni, ma anche brevi sequenze filmate di cui, in un originale gioco virtuale, ciascun visitatore potrà personalizzare la visione. “E’ un ulteriore servizio che la Regione Campania e la Film Commission – sottolinea Titta Fiore, presidente della Fcrc – mettono a disposizione del pubblico, con l’obiettivo di valorizzare anche in chiave turistica le varie location scelte dalle produzioni per allestire i propri set cinematografici”. Da “Mare Fuori” a “Vincenzo Malinconico”, “Il Commissario Ricciardi”, “L’amica geniale”, solo per citare qualche titolo, la piattaforma Let’s Movie, a cui è stato assegnato a Milano il Premio Innovazione Smau 2021, apre una finestra sui luoghi, e conseguentemente sulla cultura, di Napoli e della Campania alla scoperta di set, location, storie e curiosità legate ai film e alle fiction qui realizzate. “L’obiettivo di Let’s Movie – aggiunge Maurizio Gemma, direttore della Fcrc – è quello di utilizzare al meglio le nuove tecnologie per collegare l’azione di valorizzazione del nostro territorio alla straordinaria forza evocativa delle diverse arti audiovisive”.