Tv, la vita del boss Raffaele Cutolo in una nuova serie firmata De Cataldo

Ilbe (Iervolino and Lady Bacardi Entertainment), società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, ha annunciato di aver intrapreso un rapporto di collaborazione con Giancarlo De Cataldo per la scrittura della serie tv e del lungometraggio di finzione basato sulla vita del boss Raffaele Cutolo, fondatore della nuova camorra organizzata.

De Cataldo è un giudice della Corte D’Assise a Roma che da anni coltiva la sua passione per la scrittura, diventando autore di libri molto noti, nonché sceneggiatore televisivo e autore di opere teatrali, privilegiando il genere giallo e crime. Tra le sue opere più significative spicca il libro ‘Romanzo Criminale’, dal quale è stato tratto il famoso film omonimo diretto da Michele Placido e la successiva trasposizione televisiva seriale, diretta da Stefano Sollima. Con quest’ultimo ha scritto soggetto e sceneggiatura del film Suburra, collaborando anche alla serie tv, costola del film, diretta da Michele Placido, Andrea Malaioli e Giuseppe Capotondi.

Sempre per la tv ha scritto diversi soggetti e sceneggiature per progetti tra i quali ‘Il caso Enzo Tortora. Dove eravamo rimasti?’ diretto da Ricky Tognazzi, ‘La Donna della domenica’ di Giulio Base, ‘Paolo Borsellino’, ‘Il giudice Mastrangelo’ e tanti altri. Per il cinema ha collaborato alla sceneggiatura del pluripremiato film di Mario Martone ‘Noi credevamo’ e al film diretto da Claudio Amendola ‘Il permesso – 48 ore fuori’.Raffaele Cutolo è un progetto a tre teste, intrapreso dopo l’acquisto, da parte della produzione, dei diritti sulla vita di Cutolo direttamente dagli eredi e coprodotto insieme alla società di produzione di Elide Melli, Elisir 27, composto non solo da lungometraggio e da una serie tv di finzione ma anche da una docuserie in 4 puntate.

De Cataldo, grazie al materiale raccolto avrà a disposizione importanti documenti, inediti assoluti, sulla vita del boss che durante i 58 anni passati in carcere ha fondato la nuova camorra organizzata e dalle cui ceneri è nata la camorra odierna. Tra gli sceneggiatori impegnati nel progetto anche Domenico Rafele e Nicola Ravera Rafele.

“È per noi un grandissimo onore poter collaborare con un autore di questo calibro – dice Andrea Iervolino, fondatore di Ilbe – Giancarlo ha accettato questa sfida con grande entusiasmo, forte del materiale che gli abbiamo messo a disposizione e da una storia italiana ma dal respiro internazionale che, nonostante sia una pagina sicuramente nera della cronaca del nostro Paese, ha sicuramente smosso le coscienze e incuriosito registi, giornalisti e appassionati del genere di tutto il mondo. Siamo certi che, grazie anche alla preziosa collaborazione con Elide Melli, co produttrice del progetto, realizzeremo qualcosa di unico, seppur già raccontato, grazie anche al materiale del tutto inedito messo a disposizione dagli eredi di Cutolo”.