Tv, “L’altro ispettore”, una serie Rai sulla sicurezza sul lavoro

Roma, 25 giu. (askanews) – All’Italian Global Series Festival, l’evento dedicato alle migliori serie italiane e internazionali, presso il PalaRiccione sono state mostrate in anteprima le prime immagini dell’inedita serie Rai “L’altro ispettore”, la prima fiction italiana ad affrontare il tema della sicurezza sul lavoro. La proiezione è avvenuta durante un talk di presentazione, che ha visto sul palco i produttori, Leonardo Ferrara, Rai Fiction, e Gloria Giorgianni, founder e CEO di Anele, il protagonista Alessio Vassallo e Cesare Bocci.

Co-prodotta da Rai Fiction – Anele, per la regia di Paola Randi, scritta da Salvatore De Mola (anche headwriter della serie), Andrea Valagussa, Paola Randi ed Emanuela Rizzuto e liberamente tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò, la serie tv – in 6 puntate da 50′ in onda prossimamente su Rai1 – porta al centro della narrazione e dell’attenzione del pubblico il lavoro e la cultura della sicurezza attraverso le vicende private e professionali di un ispettore del lavoro.

Per il suo alto valore di servizio pubblico la serie ha ottenuto il Patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Inail e la collaborazione del Ministro per le Disabilità – Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Interpretata da Alessio Vassallo con Cesare Bocci e Francesca Inaudi, la serie tv è ambientata nella cornice di Lucca, con i suoi vicoli medievali avvolti nella campagna toscana, e nei suoi dintorni, e vede protagonista Domenico Dodaro, per gli amici Mimmo (Alessio Vassallo), un ispettore del lavoro appena rientrato a Lucca, sua città natale, dopo aver combattuto il caporalato al Sud in missioni che lo hanno portato ad essere riconosciuto come uno dei migliori ispettori del lavoro italiani.

Impegnato ogni giorno a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e a indagare sui casi in cui la sicurezza è venuta meno, negli episodi – liberamente ispirati a fatti realmente accaduti – cercherà di scoprire le reali dinamiche e responsabilità con uno sguardo imparziale e cercando la collaborazione di tutte le parti in causa, dai lavoratori agli imprenditori ai sindacati, alle istituzioni. Al suo fianco l’amico di famiglia Alessandro Lanciani (Cesare Bocci), sopravvissuto all’incidente in cui anni prima il padre di Domenico, Pietro Dodaro, amico e collega di Alessandro, aveva perso la vita. Nel cast anche Francesca Inaudi nel ruolo della PM Raffaella Pacini, ex compagna di liceo del nostro protagonista, con la quale dovrà lavorare nelle indagini dei casi di puntata, e la piccola Angelica Tuccini nei panni della figlia Mimì.

“L’altro ispettore” è una coproduzione Rai Fiction – Anele, realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con il contributo del “PR FESR Toscana 2021-2027 – bando per la concessione di sovvenzioni a fondo perduto per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive – Anno 2023” della Regione Toscana, con il sostegno della Città di Lucca, della Fondazione Banca del Monte di Lucca e della Fondazione Giuseppe Lazzareschi e con la collaborazione della Toscana Film Commission.