Tv, l’invito della Rai per i 100 anni: Inviateci ricordi e aneddoti

Cento anni di storia, cento anni di ricordi, cento anni di emozioni: da oggi, 29 giugno, parte il conto alla rovescia per una grande serata evento, in onda il 6 ottobre in prima serata su Rai 1, in cui il servizio pubblico celebrerà i suoi primi cento anni. Tutto questo in un luogo iconico, il Palazzo dei Congressi dell’Eur (completato nel 1954, anno in cui la Rai inizia il proprio regolare servizio di trasmissioni televisive), con la conduzione di Carlo Conti, per rendere omaggio allo straordinario percorso di un secolo sempre al servizio del pubblico italiano.

“Da oggi, a cento giorni esatti dal 6 ottobre – è l’invito che arriva da Viale Mazzini – sarà dunque possibile inviare, all’indirizzo www.rai.it/cento, un vostro ricordo personale, un aneddoto, un passaggio importante della vostra vita che vi lega a un personaggio, a un programma, a un evento per voi indimenticabile dei 70 anni della tv e dei 100 anni della radio. Aiutateci a collezionare i 100 momenti che hanno segnato un secolo di intrattenimento, informazione, cultura, approfondimento, sport e innovazione. Dai grandi eventi alle icone televisive, passando per le trasmissioni che hanno fatto la storia. E se il cinema ha attinto a piene mani negli archivi radiofonici e televisivi della Rai per sottolineare dei momenti importanti o struggenti legati alle emozioni o gli stati d’animo dei personaggi, dal vostro personale archivio della ‘memoria’ potranno sicuramente emergere altrettanti e innumerevoli ricordi. Quelli più emozionanti saranno anche pubblicati su RaiPlay accanto a quelli dei volti Rai”.