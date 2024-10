Tv: Marco D’Amore alla regia del prequel di “Gomorra – La serie”

Marco D’Amore alla regia del prequel di ‘Gomorra’, l’epica saga crime Sky Original tratta dall’omonimo bestseller di Roberto Saviano. La nuova serie ‘Gomorra – La serie. Le origini’ (titolo provvisorio) sarà nuovamente prodotta da Sky Studios e Cattleya – parte di ITV Studios – e distribuita da Beta Filculturem, e racconterà in sei episodi l’ascesa criminale di Pietro Savastano, da quando era solo un ragazzo di strada. Alcuni episodi della serie saranno diretti da Francesco Ghiaccio. Le riprese partiranno a inizio 2025 a Napoli e dintorni. «Dieci anni fa è cominciata una storia che, a partire da Napoli e dalle sue periferie, ha raccontato di vita e di morte, dei complessi ingranaggi di una efferata associazione criminale, dei suoi agganci col potere e di una guerra che ha insanguinato la terra, mettendo padri contro figli, fratelli contro fratelli», dichiara Marco D’Amore, alla scrittura del progetto insieme a Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli (già storici autori della sceneggiatura di ‘Gomorra – La Serie’). «La portata di questo racconto in breve è divenuta mondiale, ha parlato lingue diverse, ha scosso coscienze a distanti latitudini del globo, sancendo un incredibile successo di pubblico e di critica. Quella storia, però, ha raggiunto il suo compimento, ha terminato la sua strada. Nel mondo che indagheremo – prosegue D’Amore, qui in veste anche di supervisore artistico – sarà diverso il contesto storico e sociale, il modo di vivere, le abitudini e certamente anche i sogni e le ambizioni». Inoltre «sento di avere la possibilità di ripristinare quello che di grande mi è stato dato più di dieci anni fa, ovvero offrire una chance a tanti giovani talenti di mostrare le proprie capacità e confrontarsi con l’intelligenza e l’intransigenza di chi non può e non deve fare sconti a nessuno: il pubblico», concludono. «Abbiamo condiviso con Marco quest’avventura fin dall’inizio e sono certo che il suo sguardo potrà dare linfa preziosa ad un nuovo ed inedito capitolo della saga. Raccontare l’adolescenza di Pietro Savastano nel prequel sarà una sfida elettrizzante e molto ambiziosa. Tutto questo non può che rendermi orgoglioso e non vedo l’ora di veder battere il primo ciak», commenta Nils Hartmann, Vicepresidente esecutivo Sky Studios per l’Italia. Per Riccardo Tozzi, fondatore di Cattleya “‘Gomorra – La serie’ ha ormai assunto un profilo mitologico e avevamo molti dubbi a toccare di nuovo questa materia così inimitabile. Ma l’idea che si è formata nel gruppo creativo all’origine della serie, insieme a un suo protagonista, Marco, ci è sembrata così semplice e forte da convincerci a ripartire in una Napoli d’altri tempi il ragazzo Pietro non sa che diventerà Savastano, come non lo sa Imma, come non lo immagina il gruppo di giovani. inconsapevoli e pieni di vita che accompagnano l’inizio della sua avventura criminale», concludono.