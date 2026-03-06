Tv, Mare Fuori 6: i primi episodi in vetta alla classifica di Raiplay

Dall’arrivo su RaiPlay, il 4 marzo, la sesta stagione di ‘Mare Fuori’ si conferma stabilmente al primo posto della classifica della piattaforma, sostenuta da un pubblico giovanissimo. Oltre il 50% degli spettatori appartiene alla fascia 15-34 anni e il 40% della fruizione avviene da smartphone. Nella sola prima giornata di pubblicazione, i primi due episodi registrano un +41% nel tempo totale speso (Tts – Total Time Spent) e un +35% nelle visualizzazioni (Ls – Legitimate Streams), superando ampiamente i dati omologhi della stagione 5. Prodotta da Rai Fiction e Picomedia (società del Gruppo Fremantle), ‘MARE FUORI 6’ nasce da un’idea di Cristiana Farina, con soggetto di serie firmato da Farina e Maurizio Careddu. La regia è affidata a Beniamino Catena e Francesca Amitrano, mentre nel cast figurano Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Vincenzo Ferrera, Giovanna Sannino, Alfonso Capuozzo, Manuele Velo, Antonia Truppo e Virginia Bocelli.