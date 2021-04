Tv: Marta & Eva, sogni e amicizia fra ragazzi nella nuova serie su Rai Gulp (3)

(Adnkronos) – Giulia Fazzini interpreta Marta, la pattinatrice che ama la musica. Audrey Mballa invece è Eva, la cantante che ama il pattinaggio. Entrambe sono alla loro prima esperienza recitativa. “Il mio è un personaggio che rimarrà nel cuore – dice la Fazzini perché è la mia prima esperienza interpretativa. Vestire i panni di questa ragazza più giovane di me è un ritorno al mio passato, avevo accumulato molti diari ed è stato un processo molto stimolante. Marta è una ragazza determinata e disciplinata, la madre è la sua allenatrice, si renderà conto che ciò che faceva le avrebbe garantito un futuro ma che in realtà non era il suo vero sogno e questo la mette in crisi, abbandona il suo nido e compie un salto nel vuoto, trovando fortunatamente supporto nei suoi amici, soprattutto in Eva. L’amicizia – sottolinea – è un tema importante, ma lo sono anche il rapporto con i genitori e la diversità, che non è mai un ostacolo nelle relazioni con gli altri. Ho apprezzato molto la colonna sonora originale in italiano, un genere allineato con i gusti musicali odierni”.