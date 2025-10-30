Tv, nasce Sky Collection con le serie più amate: al via con Friends

Roma, 30 ott. (askanews) – Dalle gag anni ’90 di Friends ai misteri da risolvere de La signora in giallo, dai fantastici mondi de Il Trono di Spade agli scienziati nerd di The Big Bang Theory, fino ai personaggi di Romanzo Criminale e ai loro successori dell’epica Gomorra. Dal primo novembre arriva su Sky un nuovo canale interamente dedicato alle serie che hanno fatto la storia, pronte a conquistare nuovi spettatori e a far rivivere le emozioni a chi le ha amate fin dal primo episodio: Sky Collection (al canale 114 di Sky). E dal 3 novembre, il nuovo canale sarà disponibile anche in streaming su NOW.

Con una programmazione pensata per soddisfare ogni gusto e momento della giornata, Sky Collection offre un’esperienza di visione continua, coinvolgente e senza tempo. Un canale dedicato a chi vuole ritrovare le serie del cuore o scoprire, magari per la prima volta, i grandi capolavori della serialità internazionale.

Si parte – dall’1 al 10 novembre – con l’irresistibile comicità di Friends, fra le sitcom più amate di sempre. Poi arriveranno le battute nerd e gli esperimenti di The Big Bang Theory (dall’11 al 21 novembre), l’indimenticabile banda di Romanzo Criminale – La serie (22-23 novembre) e l’epico universo de Il Trono di Spade (dal 24 novembre al primo dicembre). E poi ancora, fra dicembre e gennaio, i misteri senza tempo de La Signora in Giallo, le avventure a New York fra amicizia, sesso e libertà femminile di Sex and the City, e l’irriverente workplace comedy The Office, fino a Gomorra – La serie.