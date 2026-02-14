Tv, Olimpiadi: dopo le gaffe in telecronaca la Rai affida la cerimonia di chiusura ad Auro Bulbarelli

Sarà Auro Bulbarelli – secondo quanto si apprende – a condurre la telecronaca sulla Rai della cerimonia conclusiva delle Olimpiadi Milano-Cortina. Il giornalista aveva chiesto con una lettera di non condurre la telecronaca della cerimonia di apertura dopo le polemiche suscitate dal suo riferimento a una “sorpresa” relativa alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Da lì la scelta del direttore di Rai Sport Paolo Petrecca di cimentarsi nella telecronaca che ha provocato innumerevoli polemiche. Bulbarelli sarà accompagnato dal soprano Cecilia Gasdia, sovrintendente dell’Arena di Verona.