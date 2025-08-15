Tv, Paolantoni mantiene la promessa fatta a Fazio: in pelliccia a Ferragosto per lo scudetto

Detto e fatto. Lo aveva promesso nel corso di ‘Che tempo che fa’, la trasmissione di Fabio Fazio di cui è ospite fisso: “Se il Napoli vince lo scudetto sfilo in pelliccia a Ferragosto”. E così oggi l’attore Francesco Paolantoni si è presentato alle 13 a via Caracciolo, sul lungomare partenopeo, per tenere fede all’impegno, coperto di un costume da bagno e indosso una pelliccia con la quale ha percorso qualche metro tra le risate dei presenti armati tutti di telefonino per riprendere la scena. Il comico partenopeo aveva annunciato la passeggiata sul lungomare sui suoi social dando appuntamento alle 13 e ironizzando sulla durata della performance. “Sarà dalle 13 alle13.01, tanto resisto con la pelliccia addosso, naturalmente ecologica”. E così è stato: “Oggi – ha esordito Paolantoni – venerdì 15 agosto, ci saranno 35 gradi, ma sono qui per tenere fede alla promessa fatta a Fabio Fazio se il Napoli avesse vinto lo scudetto. E questo sto facendo. Bisogna tener fede alle promesse” ha concluso la scenetta – diventata subito virale sui social – prima di essere rifocillato da un ristoratore con una bevanda fresca. Paolantoni non è nuovo a iniziative simili. Per lo scudetto del Napoli di due anni fa l’attore sfilò, sempre sul lungomare partenopeo, praticamente nudo, coperto solo da un pentolone di pasta e patate. Anche allora per tenere fede a una promessa fatta in tv. Qualcuno oggi gli ha chiesto cosa farà per un eventuale quinto scudetto del Napoli. “Non c’ho ancora pensato – la risposta del comico – ma il nudo no, ho già dato”.

