Tv, “Piccole cose come queste” con Cillian Murphy arriva su RaiPlay

Roma, 26 nov. (askanews) – Il nuovo film di Tim Mielants “Piccole cose come queste” con Cillian Murphy, Premio Oscar come miglior attore protagonista per “Oppenheimer”, arriva su RaiPlay dal 6 dicembre. Dopo il successo nelle sale, il titolo approda sulla piattaforma streaming Rai. Presentato come apertura dell’ultima Berlinale, dove Emily Watson ha ricevuto l’Orso d’Argento, “Piccole cose come queste” è tratto dal romanzo di Claire Keegan Piccole cose da nulla (Einaudi) e prodotto da Matt Damon e Ben Affleck, per Artists Equity.

Al centro della storia, ambientata in Irlanda nel 1985, c’è Bill Furlong, un uomo semplice e riservato interpretato da Cillian Murphy. Commerciante di carbone e padre di cinque figlie, Bill vive una vita tranquilla fino a quando, scoprendo un oscuro segreto custodito nel convento locale diretto da Suor Mary (Emily Watson), è costretto a confrontarsi con il proprio passato e a scegliere se restare in silenzio o opporsi al dolore e all’ingiustizia di un’intera comunità. Diretto da Tim Mielants (Peaky Blinders), il film si distingue per la sua sobrietà narrativa e per un linguaggio visivo essenziale e potente, capace di restituire la quieta intensità del romanzo e di affrontare con delicatezza il tema delle Case Magdalene, una ferita ancora viva nella memoria collettiva irlandese. Come ha raccontato lo stesso regista: “Da tempo io e Cillian volevamo tornare a lavorare insieme dopo Peaky Blinders. Un giorno lui e sua moglie mi portarono il libro di Claire Keegan: mi colpì subito, perché parlava di un uomo che lotta per fare la cosa giusta, un tema che sentivo profondamente. Iniziammo a sviluppare il progetto, poi arrivò Oppenheimer e durante quelle riprese Cillian incontrò Matt Damon, che si innamorò della storia e decise di produrla. Così tutto si è chiuso in un cerchio perfetto”.

Nel cast insieme a Cillian Murphy, Emily Watson nel ruolo di Suor Mary, Eileen Walsh nei panni di Eileen Furlong, Michelle Fairley in quelli di Mrs. Wilson, Clare Dunne come Suor Carmel, Helen Behan nel ruolo di Mrs. Kehoe e Agnes O’Casey nella parte della madre di Bill.

“Piccole cose come queste” è una coproduzione USA-Irlanda-Belgio della Big Things Films, con la fotografia di Frank Van Den Eeden e le musiche di Senjan Jansen, e si è imposto nei principali festival internazionali come una delle opere più significative dell’anno, per profondità emotiva e valore civile.