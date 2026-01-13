Tv, si gira “Peccato”, serie mockumentary con Emanuela Fanelli

Roma, 13 gen. (askanews) – Al via domani le riprese di “Peccato”, la nuova serie mockumentary diretta da Valerio Vestoso con Emanuela Fanelli protagonista. Scritta da Emanuela Fanelli, Giulio Somazzi e Valerio Vestoso, è un racconto documentaristico surreale ambientato in un futuro prossimo, che immagina con ironia e intelligenza la parabola professionale e umana di Emanuela Fanelli.

Attraverso un originale intreccio di materiali d’archivio reali e ricostruzioni fittizie, interviste, frammenti televisivi e contenuti creati ad hoc, la serie ripercorre successi, cadute e svolte inattese della carriera dell’attrice. Un racconto capace di divertire e sorprendere, ma anche di emozionare, grazie a uno sguardo affettuoso e spietato al tempo stesso, arricchito dalla partecipazione di un cast d’eccezione.

Anno 2049. Emanuela Fanelli ha 63 anni e vive isolata in un piccolo paese sperduto della Valle d’Aosta. Non recita più, rifugge telecamere e interviste. Del resto, anche i media sembrano averla dimenticata, dopo anni di totale inattività. Cosa è successo? Quale scandalo l’ha costretta a scomparire dalle scene e a ritirarsi dalla vita pubblica?

“Peccato” è una serie prodotta da Be Water Film, in collaborazione con HBO Max e in collaborazione con Rai Cinema, diretta da Valerio Vestoso (Vita da Carlo) e scritta da Emanuela Fanelli, Giulio Somazzi, Valerio Vestoso.

Nel cast Emanuela Fanelli con Stefano Accorsi, Francesca Archibugi, Anna Bonaiuto, Alessandro Borghi, Geppi Cucciari, Massimo De Lorenzo, Sabrina Ferilli, Paolo Genovese, Valerio Mastandrea, Ferzan Özpetek, Paolo Virzì e con Paola Cortellesi. Partecipano inoltre numerosi protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura, tra cui: Giovanni Benincasa, Gianni Canova, Piera Detassis, Giovanni Floris, Gigi Marzullo, Malcom Pagani, Stefano Rapone, Tullio Solenghi, Daniele Tinti, Tommaso Zorzi. E non solo…