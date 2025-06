Tv, Sky a Napoli tra “Gomorra” e il docufilm di Comencini sulla diaspora delle Vele

Telecamere nuovamente puntate su Napoli: si gira “Gomorra – Le Origini”, la nuova serie di Sky che torna a raccontare le radici del celebre universo criminale partenopeo. E questo mentre è in arrivo “La diaspora delle Vele”, nuovo documentario firmato da Francesca Comencini, che sarà presentato a un festival. Il film racconta l’abbandono delle famigerate Vele di Scampia, simbolo di degrado ma anche di forte identità comunitaria, e raccoglie le testimonianze di chi, pur avendo trovato sistemazioni migliori grazie a un piano del Comune, prova nostalgia per quella realtà.

L’annuncio è stato dato da Riccardo Tozzi e Nils Hartman sul set della nuova serie, dove si è discusso anche del rapporto, talvolta complesso, tra Napoli e la produzione. Hartman ha ricordato il forte legame tra Sky e la città, consolidato nel tempo con Gomorra, ma anche con altri progetti come Piedone e X Factor.

Marco D’Amore ha ironizzato sulle recenti proteste nei Quartieri Spagnoli, sottolineando come si tratti di luoghi dove la serie in realtà non ha mai girato. Per lui, si tratta di episodi folkloristici più che reali tensioni.

Tozzi ha infine rimarcato l’importanza del supporto ricevuto da Sky fin dall’inizio, quando realizzare una serie in napoletano non era affatto scontato. E ha concluso: La diaspora delle Vele rappresenta il saluto definitivo a Scampia, un territorio profondamente trasformato anche grazie alla serie.