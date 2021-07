Tv: Sky Tg24, per il ciclo di interviste stories ‘Matthew McConaughey– One man Show’

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – È l’attore premio Oscar Matthew McConaughey l’ospite del nuovo appuntamento di Stories, il ciclo di interviste dedicate al mondo dello spettacolo di Sky Tg24. Intervistato da Denise Negri in ‘Matthew McConaughey – One man show’, in onda lunedì 26 luglio alle 21 su Sky Tg24, e disponibile On Demand, la star di Hollywood racconta della fase della paternità che sta attualmente vivendo e della migliore lezione che cerca di trasmettere ai figli che vorrebbe capissero “che se ti impegni oggi puoi essere premiato domani, una lezione che comunque hanno capito, unendo i puntini, quando sono tornato a casa con la statuetta per ‘Dallas Buyers Club’ e dopo aver visto tutto il lavoro e i sacrifici fatti per quel ruolo”, del periodo adolescenziale, del suo talento nell’”attraversare la vita musicalmente” e di “mirare all’unanimità, al meglio, anche se dentro di me so che è irraggiungibile”. L’attore, in libreria con ‘Greenlights – L’arte di correre in discesa’ e che lui stesso definisce “una lettera d’amore alla vita, che trovo sia una cosa molto italiana”, si sofferma anche sul momento, sociale e politico, che gli Stati Uniti stanno attraversando: da cosa sia cambiato dopo la morte di George Floyd e grazie al movimento del Black Lives Matter, fino a Joe Biden e a quale sia la più grande paura dei suoi connazionali.