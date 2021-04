Tv, su Discovery+ tornano le Real Housewives di Napoli

Dopo il debutto su Dplay e su Real Time della prima stagione (nel cast c’era anche Noemi Letizia, ora giovane signora borghese e mamma di tre bambini), tra fine 2019 e inizio 2020, le scatenate signore della upperclass napoletana raccontate nel docureality “The Real Housewives di Napoli” tornano per nuove avventure, liti, feste, confronti, sfide, problemi, ‘ritocchini’ e maratone di shopping, con la seconda stagione partita ieri 9 aprile in esclusiva su Discovery+.

Adattamento del famoso format statunitense nato nel 2006, basato su un mix di reality, soap e ironia antropologica, questa versione italiana è realizzata, con la sua società, la Ftm Entertainment da Fatma Ruffini, protagonista della tv italiana, produttrice e ideatrice in carriera di decine programmi cult di Mediaset, da Ok il prezzo è giusto a Stranamore, da Karaoke a Casa Vianello, passando per Scherzi a parte o Camera cafè.

Per la versione italiana di The Real Housewives “abbiamo deciso di fare il casting a Napoli, perché oltre a essere una città meravigliosa, è ricca di persone estroverse e piene di invenzione”. Le signore scelte “sono tutte una diversa dall’altra. Non sono casalinghe classiche, ma hanno una famiglia, una vita, una professione e vivono in un mondo che può far sognare”.