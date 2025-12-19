Tv, su Gt Channel torna il “Festival d’’e Ccriature”

Andrà in onda il 21 dicembre 2025, alle ore 20.30 su “Gt Channel” (canale 117 del digitale terrestre), con la regia televisiva di Mario Albano, la finale della seconda edizione del “Festival d’’e Ccriature”, da un’idea di Maria Aprile e Jen Quirito (direttori artistici), organizzato dall’associazione “F.L.A.I. Fare Libera Arte Insieme”.

Alla conduzione, per il secondo anno, la professionale, elegante e carismatica Magda Mancuso con le “incursioni” del vero Pulcinella, riconosciuto ufficialmente dal Comune di Acerra, interpretato da Michele De Chiara. Padrino Bruno Lanza, madrina Daniela De Luca. Ospiti Elena Vittoria in arte “La sciantosa” e Pier Macchié.

I FINALISTI

Questi i finalisti (in ordine di apparizione): Domenico De Falco, Francesco Arciuolo, Cuono Elia Montesarchio, Emilio Santoro, Francesco Affinito, Antonia Ruggiero, Carla Castellone, Christian Auricchio, Alessia Di Lauro, Antonio Pio Aversano, Adriana Muto, Gabriele Arciuolo, Dalila Pierro, Michele Pio Zodiaco, Giordana Pergola e Alessia Russo.

LE GIURIE

A esaminarli la “Giuria tecnica” per il “Premio Angelina Correra” composta da Bruno Lanza (presidente), Luigi Ottaiano, Lorenzo Natale, Fausto Bellone e Vincenzo Capasso; la “Giuria dei media” per il “Premio Tonino Tagliamonte” composta da Diego Paura (presidente), Mena Cirillo, Manuela De Rosa e Mimmo Annunziata; la “Giuria dei bambini” per il “Premio Titina Verone” composta da Antonia ed Emanuela Santoro (“Le Cheffettine”), Gianni Castaldo, Gaetano Crispo, Mattia Montesarchio, Anna Raia e Jacopo Venturato.

I RICONOSCIMENTI

Questi i riconoscimenti assegnati: “Premio Giò Varriale” a tutti i 16 finalisti; “Premio Angelina Correra” (consegnato dal maestro Tano Campagnoli) e Premio VMA Production” (consegnato dal maestro Vincenzo Capasso) a Carla Castellone con la canzone “’O suspiro”; “Premio Tagliamonte” ad Antonio Pio Aversano con la canzone “Dove sta Zazá” (consegnato da Costanza Tagliamonte); “Premio Titina Verone” a Michele Pio Zodiaco con la canzone “’O marenariello” (consegnato da Mattia Montesarchio).

HANNO COLLABORATO

Alla realizzazione dell’evento hanno collaborato il fotografo Giuseppe Moggia, Anime di Terracotta e Carofaro Chocolatiers; Maria Gallo di “Fiocco di lana per amore” e Pina Russo de “La porta aperta di Nunú”; per la collaborazione le associazioni e le scuole Gli Istrioni, Il Dito nell’Occhio, Il Teatro di Ottavio, La Palestra delle Autonomie, Neapolis Marathon, Non Solo Sipario Produzioni Teatrali, Persemprenews, Positano News, Proloco Castel Volturno, Radio Pulcinella, Sala Feste Luna, Rainbow Diversamente Radio, Seventyfive APS, gli istituti Biancaneve, Don Orione, San Giuseppe, IV CD Titina Verone di Acerra; per il contributo, gli sponsor Joie Jolie e La Nuova Fattoria.