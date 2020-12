Tv, su Rai Storia c’è “Domenica Con” di Lina Sastri

Una tv da sfogliare come un libro, tra capitoli che vanno dalla maternita’ al cinema, dai “maestri” a Napoli, dalla liberta’ alla fede, e in compagnia di personaggi come la madre Ninetta, Anna Maria Ortese, Masaniello, Renato Carosone, Gilda Mignonette, Anna Magnani, Maria Bellonci, Garcia Lorca, Pino Daniele, Nanni Loy, i fratelli De Filippo e Papa Francesco. Temi e personaggi che – tra vita professionale e privata – l’attrice e cantante Lina Sastri porta nel suo palinsesto della “Domenica Con” di Rai Storia, lo spazio curato da Giovanni Paolo Fontana ed Enrico Salvatori, in onda domani dalle 14.00 alle 24.00, in cui trovano spazio anche i film “Mi manda Picone” di Nanni Loy, in prima serata, e “L’inchiesta” di Damiano Damiani, nel pomeriggio. Il viaggio di Lina Sastri e Rai Storia comincia dal capoluogo partenopeo e “La mia Napoli” interpretata dall’attrice – che recita anche un frammento di Filumena Marturano di Eduardo de Filippo e canta Maruzzella di Renato Carosone – per proseguire con il ricordo della figura di Gilda Mignonette e del teatro canzone della stessa Sastri, anche attraverso “Reginella”, tratto da “CasaMika” del 2017. Spazio, inoltre, al ricordo di alcuni personaggi eccezionali e “liberi”, da Anna Maria Ortese con “L’altro ‘900” a Matilde Serao, attraverso “Assunta Spina”, alla figura di Masaniello in un “Passato e Presente” con Paolo Mieli. La vita artistica di Lina Sastri passa – nel suo palinsesto – anche attraverso le sue interpretazioni di figure femminili piene di spiritualita’, ma anche nella via Crucis con papa Francesco appena eletto Pontefice, guidata dalla voce dell’attrice nel 2013. A seguire, il film sulla “sparizione” di Gesu’ “L’inchiesta”, in cui interpreta il ruolo di Maria di Magdala, in un cast che comprende anche Keith Carradine e Harvey Keitel. E ancora di donne si parla alle 18.55, partendo da “La casa di Bernarda Alba”, dove si racconta la figura della donna sottomessa in una Spagna rurale degli Anni Trenta, mentre alle 19.40 Lina Sastri affronta un tema toccante: il suo rapporto con la madre Ninetta “…crocifissa da una malattia che non perdona, che umilia il corpo e la mente, come l’Alzheimer”. Alle 20.30, in primo piano la figura di Nanny Loy e sulla sua capacita’ di stupire, riassunta nelle immagini di una storica trasmissione come “Specchio segreto”. E di Loy e’ “Mi manda Picone”, in prima serata, con Giancarlo Giannini e la Sastri nel ruolo di Luciella. Un film di cui ricorda – interpretandola – “Assaje” di Pino Daniele, la colonna sonora. La “Domenica Con” dell’attrice si chiude raccontando il suo rapporto speciale con i grandi maestri, tra aneddoti, emozioni e canzoni come “Malafemmina”, legati ai fratelli Eduardo, Titina e Peppino De Filippo.