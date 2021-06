(Adnkronos) – “Sono racconti di cronaca nera, senza scivolare nella morbosità, che hanno un’attenzione enorme nel pubblico – sottolinea Ludovico Di Meo, direttore di Rai2 – Ci interessa tutto ciò che può emergere attorno a un delitto. ‘Detectives’ descrive come si interviene e come si ragiona quando casi, come quelli che raccontiamo, accadono. Non è la prima volta che ospitiamo nei nostri programmi e collaboriamo con le forze dell’ordine. Sicuramente è un terreno formidabile di spunti anche per eventuali altre prossime trasmissioni. Questo programma in particolare mette in rilievo lo sforzo e l’originalità investigativa della polizia di Stato, non va visto soltanto come intrattenimento”.