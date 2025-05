Tv, su RaiPlay il dramedy svedese “Un giorno tutto questo sarà tuo”

Roma, 19 mag. (askanews) – Dal 24 maggio sarà disponibile in esclusiva su RaiPlay “Un giorno tutto questo sarà tuo” (titolo originale: “One Day All This Will Be Yours”), una commedia drammatica, eccentrica e toccante, diretta da Andreas Ohman. Il film, presentato in concorso alla 18esima edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Progressive Cinema, vede protagonista Karin Franz Körlof nel ruolo di Lisa, affiancata da Peter Haber, Suzanne Reuter, Filip Berg, Liv Mjones e Arvin Kananian. La regia e la sceneggiatura sono di Andreas Ohman.

“Un giorno tutto questo sarà tuo” esplora le dinamiche familiari e le tensioni che emergono quando una famiglia si riunisce dopo anni di distanza. Protagonista della storia è Lisa, una fumettista di successo, che torna nella fattoria dei genitori, nel Nord della Svezia, insieme ai suoi fratelli, per la prima volta dopo oltre dieci anni. I genitori hanno deciso che solo uno di loro erediterà la foresta di famiglia, una proprietà tramandata da generazioni. Questa scelta fa riemergere vecchi conflitti e costringe ciascuno a confrontarsi con il proprio passato e le proprie scelte di vita.

Il regista adotta uno stile narrativo che mescola commedia e dramma, arricchito da inserti animati che rappresentano le fantasie e le insicurezze della protagonista. Questi elementi onirici, come bolle di sapone parlanti o alberi canterini, offrono uno sguardo ironico e profondo sulla psiche di Lisa, evidenziando il suo conflitto interiore tra desiderio di indipendenza e senso di appartenenza familiare.

Come racconta lo stesso regista: “Lisa, come è implicito nella dedica del film, è in parte basata su di me e in parte su mia sorella, che morì in un incidente quando aveva 12 anni. Ho preso la sua onestà e il suo umorismo, che erano notevoli, e poi ho aggiunto le mie esperienze personali. Parte di ciò che vediamo è realmente accaduto: qualche anno fa, i miei genitori ci chiamarono per parlare della segheria e del bosco, volevano discutere chi ne avrebbe preso il controllo. Quando ero a Los Angeles ho raccontato questo evento a una conoscente della FOX, che ha detto che sembrava una storia universale che avrebbe meritato un film”.