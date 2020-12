Tv, successo per Natale in casa Cupiello. Picco d’ascolto: 5.7 milioni di spettatori, 24% di share

“Grande successo per il film tv Natale in casa Cupiello a conferma della forza di una fiction che si pone nella linea di impegno sociale e culturale propria del servizio pubblico”. Lo dichiara il direttore di Rai Fiction Maria Pia Ammirati. “5.7 milioni di spettatori – aggiunge – hanno seguito Natale in casa Cupiello (share quasi al 24%) e hanno accolto nelle loro case una commedia di Eduardo De Filippo nella trasposizione emozionante e coraggiosa che ne ha fatto Edoardo De Angelis con Sergio Castellitto, Marina Confalone e un cast straordinario. Oltre al grande risultato, da rilevare il riscontro positivo in tutte le fasce d’istruzione e sul target giovane che ottiene un significativo 30% sul pubblico femminile 15-24 anni. Grazie alla produzione Picomedia e a un Presepe che rappresenta un bellissimo augurio per il lavoro di Rai Fiction e per il suo patto di qualita’ con il pubblico, conclude Maria Pia Ammirati.