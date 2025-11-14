Tv, svelato il cast della seconda stagione della serie “Shogun”

Roma, 14 nov. (askanews) – Sono stati annunciati i nuovi nomi e i grandi ritorni del cast per la seconda stagione della serie drama di successo mondiale di FX “Shogun”, nonché dei registi e degli sceneggiatori che lavoreranno al prossimo capitolo dello show vincitore di Emmy Award, ambientato oltre un decennio dopo gli eventi della prima stagione. La seconda stagione debutterà in esclusiva su Disney+, mentre tutti gli episodi della prima sono già disponibili in streaming.

Mentre le riprese della seconda stagione inizieranno a gennaio a Vancouver, il cast, i registi e gli sceneggiatori sono stati annunciati in occasione del Disney+ Originals Preview di The Walt Disney Company Asia Pacific, a Hong Kong. Tra i nuovi membri del cast ci sono Asami Mizukawa (“Aya”), Masataka Kubota (“Hyuga”), Sho Kaneta (“Hidenobu”), Takaaki Enoki (“Lord Ito”) e Jun Kunimura (“Goda”).

Accanto a Hiroyuki Sanada (“Toranaga”), vincitore dell’Emmy Award, e Cosmo Jarvis (“Blackthorne”), tornano a far parte del cast stellare anche Fumi Nikaidô (“Ochiba”), Shinnosuke Abe (“Buntaro”), Hiroto Kanai (“Omi”), Yoriko Dôguchi (“Kiri”), Tommy Bastow (“Alvito”), Yuko Miyamoto (“Gin”), Eita Okuno (‘Saeki’) e Yuka Kouri (“Kiku”).

Due registi della pluripremiata prima stagione di “Shogun”, Hiromi Kamata (stagione 1, episodio 6 “Capitolo Sei: Le Signore del mondo dei salici”) e Takeshi Fukunaga (stagione 1, episodio 7, “Capitolo Sette: Un bastoncino di tempo”), dirigeranno la seconda stagione, insieme ad Anthony Byrne (Non dire niente, di FX), Kate Herron (Loki) e Justin Marks.

Gli sceneggiatori della seconda stagione sono Rachel Kondo, Justin Marks, Shannon Goss, Matt Lambert, Maegan Houang, Emily Yoshida, Caillin Puente e Sofie Somoroff.

Nella prima stagione, Lord Yoshii Toranaga (Sanada) ha lottato per la sua vita mentre i suoi nemici nel Consiglio dei Reggenti si coalizzavano contro di lui. Quando una misteriosa nave europea è stata trovata abbandonata in un villaggio vicino, il suo pilota inglese John Blackthorne (Cosmo Jarvis) ha condiviso con Toranaga segreti strategici che hanno ribaltato le sorti del potere in suo favore per vincere una guerra civile destinata a segnare un secolo.

La seconda parte di “Shogun” è ambientata dieci anni dopo gli eventi della prima stagione e porta avanti la saga ispirata a fatti storici di questi due uomini provenienti da mondi diversi, i cui destini sono inevitabilmente intrecciati.

“Shogun”, un adattamento originale del romanzo bestseller di James Clavell, è stato creato da Rachel Kondo e Justin Marks e prodotto da FX Productions. Marks e Kondo sono executive producer insieme a Michaela Clavell, Edward L. McDonnell, Michael De Luca e Hiroyuki Sanada. Cosmo Jarvis è co-executive producer insieme a Eriko Miyagawa. La serie è prodotta da FX Productions.

La prima stagione ha vinto 18 premi Emmy, stabilendo il record per il maggior numero di premi Emmy vinti da una sola stagione di una serie. È stata la prima serie di FX a vincere il premio nella categoria Miglior serie drama. Hiroyuki Sanada è diventato il primo attore giapponese a vincere un Emmy nella categoria Miglior attore protagonista in una serie drama, mentre Anna Sawai è entrata nella storia come la prima attrice di origine asiatica a vincere come Miglior attrice protagonista nella stessa categoria. La serie, diventata un fenomeno globale, ha ottenuto numerosi altri riconoscimenti, tra cui il Golden Globe Award nella categoria Miglior serie televisiva – Drama, AFI TV Program of the Year, e, tra gli altri, i premi più prestigiosi di SAG, WGA, DGA, PGA, TCA, the Independent Spirit Awards.