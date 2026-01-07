Tv, torna Donnavventura con la nuova serie Reporter Experience

Roma, 7 gen. (askanews) – Novità per il mondo di Donnavventura. La nuova serie “Donnavventura Reporter Experience” andrà in onda da sabato 10 gennaio alle ore 13.30 su TV8 e la domenica a partire dall’11 gennaio su Sky Adventure alle ore 14.00. Sono previste inoltre repliche su SkyUno+1.

La spedizione ha attraversato cinque paesi: Tunisia, Egitto, Giordania, Thailandia e Marocco. Un itinerario disegnato con la collaborazione di Francorosso, brand di Alpitour World con cui nel 2026 saranno organizzati i Viaggi Experience e la consueta Spedizione annuale. Hanno viaggiato 14 Donnavventura: Aliai, Alice, Aurelia, Cecilia, Chiara, Clarissa, Claudia, Giulia, Irene, Laura C, Laura T, Lauren, Noelia, Vanessa; un viaggio lungo 110 giorni. Si rinnova la collaborazione con RTL 102.5; ogni episodio della nuova serie vedrà anche la presenza di una “Inviata RTL 102.5”, che si collegherà con “No problem W l’Italia” per annunciare l’on air televisivo e alcune anticipazioni.

Il racconto ha preso il via dalla Tunisia laddove Donnavventura è nata 35 anni fa ripercorrendo proprio l’itinerario di allora, dalle Oasi al deserto dagli chott alle montagne, dalle città d’arte al mare, fino al souk di Tunisi. L’incontro con le donne e le loro storie hanno emozionato le reporter. Dopo la Tunisia, è arrivato il momento delle selezioni finali e dell’addestramento. Come da tradizione, il Campo Base è La Thuile (Aosta), dove sono state individuate le nuove protagoniste. Giacomo Ogliari, istruttore Federale ACI Sport ha valutato la capacità delle ragazze alla guida, fornendo consigli utili per affrontare le diverse situazioni ambientali. Presente anche il camper – poliambulatorio del Centro Diagnostico Italiano con il team di esperti del CDI per valutare l’idoneità fisica delle ragazze che hanno potuto confrontarsi con i medici anche sui temi legati alla prevenzione. L’evento di selezione e la successiva fase di addestramento hanno dato vita ad una nuova “squadra” pronta a partire per un lungo viaggio, prima destinazione l’Egitto.

Le neo-reporter sono arrivate sulla costa Nord che si affaccia sul Mar Mediterraneo. Da qui la spedizione ha proseguito fino al confine meridionale con il Sudan. Da Marsa Matrouh all’oasi e alle grandi dune di Siwa, dal Cairo al White Desert fino a Luxor, con la navigazione sul Nilo a bordo di una antica dahabeya. Successivamente la spedizione si è spostata verso il Mar Rosso e risalendo lungo la costa fino a Sharm el-Sheikh. È stata la volta poi della Giordania. Ad accogliere Donnavventura l’Ambasciata d’Italia ad Amman. Il team lo ha attraversato dalla capitale a Petra, dal Wadi Rum al Mar Morto, tra siti Unesco e incontri con donne giordane.

Un nuovo capitolo del viaggio ha porta Donnavventura alla scoperta della Thailandia. Da Phuket, tra templi storici e mercati colorati, fin alle spiagge paradisiache delle Phi Phi Islands; poi ancora il Parco Nazionale di Khao Sok, e infine Bangkok, città dai mille contrasti, tra moderni grattacieli e templi dorati. Il Marocco ha completato la spedizione con un itinerario che ha preso il via da Casablanca, davanti all’imponente Moschea di Hassan II. Da qui il viaggio ha proseguito verso Nord, raggiungendo Tangeri, Chefchaouen, la “città blu” quindi Fes una delle città imperiali più antiche del Paese, Agafay, Marrakech, e infine Essaouira. Autore e voce narrante del programma è ancora Chiara Babilani.