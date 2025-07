Twa 7B, il primo esopianeta scoperto dal telescopio James Webb: il più leggero mai osservato prima

di Salvatore Vicedomini

La formazione dei pianeti è sempre stato il risultato dell’amalgama di gas e polvere nei dischi protoplanetari, i quali non sono altro che i resti della formazione planetaria. I dischi di detriti, con un’età che varia da pochi milioni a qualche miliardo di anni, producono la loro polvere attraverso la collisione dei corpi rocciosi più grandi dopo aver perso il loro gas primordiale. Moltissimi di essi , a volte di grandissime dimensioni, sono stati osservati con imager ad alta risoluzione spaziale, manifestando spesso cavità e lacune considerate dei veri e propri autografi che confermano l’esistenza di esopianeti. Malgrado ciò nessun pianeta, con tali caratteristiche come TWA 7b, era mai stato osservato direttamente prima del James Webb Space Telescope.

Tutto questo è stato possibile grazie alla straordinaria sensibilità, senza precedenti, dello strumento Mi-Infrared del James Webb, specializzato, con la tecnica denominata “infrarosso termico”, nel trovare simili pianeti nel disco della stella TWA 7, conosciuta anche come CE Antilae, situata a circa 111 anni luce dalla Terra e con un’età di circa 6,4 milioni di anni fa; una minuzia se paragonata ai 4,6 miliardi di anni del nostro Sole. La caratteristica di questo sistema planetario è che la Terra si trova in una posizione avvantaggiata per osservarlo, una prospettiva definita dagli astronomi “pole-on“, che fornisce una visuale completa e senza ostacoli del disco di detriti e gas che circonda la stessa stella. E’ stata quindi localizzata in maniera inconfondibile una sorgente di luce, definita come un pianeta freddo TWA 7b, di massa inferiore a quella di Giove e con una luminosità, massa e colore simile a quella di Saturno. Il disco attorno a TWA 7 è uno dei dischi di detriti più giovani, un piccola massa nella costellazione Hydra, in una regione cosmica che gli scienziati definiscono il «vicinato galattico», talvolta classificata come una stella T-Tauri a linea debole e non in accrescimento. Questa formidabile scoperta è dovuta ad un team di ricercatori internazionali, tra cui l’astrofisica Anne-Marie Lagrange dell’Osservatorio di Parigi, in uno studio pubblicato sulla rivista Nature dal titolo “Evidence for a sub-Jovian planet in the young TWA 7 disk”. La ricerca ha scartato con certezza che si trattasse di una galassia di fondo o di un oggetto del nostro Sistema Solare. Le peculiarità della sorgente; luminosità, luogo e spettro infrarosso, denotano esplicitamente che si tratta di un esopianeta come ci ha confermato la studiosa francese: “Webb ha incrementato notevolmente la nostra abilità nel saper individuare pianeti tramite immagine diretta. Finora questa nostra tecnica era circoscritta a giganti gassosi molto caldi e massicci, ma ora possiamo iniziare ad esaminare anche corpi celesti più piccoli e freddi come TWA 7b”.

Il telescopio spaziale James Webb

Purtroppo l’osservazione diretta ha un limite che è dovuto alla debolezza della luce dei pianeti rispetto a quella delle loro stelle che li illuminano, ma il poderoso telescopio Webb, con i suoi sofisticati strumenti di altissima qualità e le straordinarie capacità di lavorare nell’infrarosso sta confermando di poter superare ogni tipo di ostacolo.

La ricercatrice francese del Observatoire de Paris-PSL e della Université Grenoble Alpes ha inoltre aggiunto “La nostra esplorazione ha confermato che questo pianeta è un sostanziale candidato nel modellare la struttura del disco di detriti intorno a TWA 7, e la sua ubicazione è esattamente dove ci attenderemmo di trovare un esopianeta di queste dimensioni”.

Le innumerevoli performance del telescopio Webb aprono sempre nuove prospettive per la ricerca di nuovi pianeti simili alla Terra e, anche se un pianeta gassoso, TWA 7b rimane sempre più simile ad un corpo celeste roccioso che ad un gigante gassoso come Giove o Nettuno. A tal proposito la ricercatrice Lagrange ha concluso “Il nostro obiettivo finale rimane il rinvenimento di pianeti rocciosi, di piccole dimensioni e potenzialmente abitabili ma, per raggiungerli dobbiamo prima capire bene come essi si formino e poi come si articolano i sistemi planetari”.