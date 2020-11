Nuova Twingo Electric monta il motore 100% elettrico, R 80, con una potenza di 82cv, 60 kW ed una coppia di 160 Nm, immediatamente disponibile. La batteria agli ioni di litio da 22Kwh pesa 168 Kg., ed è garantita per 8 anni o 170 mila km. La guida è ancora più divertente e piacevole, ideale per i percorsi urbani. Accelerazione da 0 a 50 km/h in 4,2 s e velocità massima di 135 km/h Raggiunge i 270 km di autonomia in città e fino a 190 Km in ciclo completo