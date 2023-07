Twitter cambia logo e nome, al via la rivoluzione di Musk

Una piccola rivoluzione nel mondo dei social network. Questa mattina (23 luglio), il proprietario di Twitter, Elon Musk, annuncia un cambio di nome e di identità visiva per la piattaforma. “Diremo addio al marchio Twitter e, a poco a poco, a tutti gli uccelli”, scrive su Twitter verso le 6 del mattino, in riferimento al logo emblematico del social network. Il miliardario non ha ancora svelato il nuovo logo che sostituirà il famoso uccellino blu. Ma “se entro stasera sarà pubblicato un logo X abbastanza buono, domani sarà diffuso in tutto il mondo”, ha assicurato alla sua comunità di fan. “X” si riferisce al nuovo nome ufficiale di Twitter, X Corp. Intorno alle 7 del mattino, Musk svela un video che mostrava una scintillante lettera “X”. Ma questo non impedisce agli internauti di dare sfogo alla loro immaginazione e di inventare il proprio logo. Con questo cambio di logo Musk, proprietario di Twitter dall’ottobre 2022, continua a imporre il suo marchio sul social network. Questo nonostante la crescente insoddisfazione di utenti e inserzionisti.