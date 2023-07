Twitter in crisi: momento perfetto per Threads di Zuckerberg

di Michela Russo

“L’uccellino è libero”, questo dichiarò Elon Musk ad ottobre dello scorso anno, dopo aver acquistato twitter per oltre 40 milioni di euro. Da allora, però, le difficoltà nella gestione dell’applicazione non sono state poche e, soprattutto, non sono passate inosservate agli utenti o alla concorrenza.

Particolarmente nell’ultima settimana, per limitare il “web scraping” (ossia l’estrazione in massa di dati dalla suddetta piattaforma, per poi analizzarli in database privati), Musk ha imposto un margine nella lettura dei post: 500 per gli utenti appena registrati, 1000 per gli utenti registrati da più tempo, e 10000 per coloro iscritti a “twitter blue”, un abbonamento opzionale a pagamento, che per otto euro al mese cede alcuni strumenti aggiuntivi, destinati a grandi aziende o personaggi importanti.

Le conseguenze di queste restrizioni non sono tardate ad arrivare, con un immediato aumento degli utenti disposti a pagare twitter blue e una crescita delle registrazioni alla piattaforma; altrettanto velocemente sono giunte le polemiche, nonostante infatti la direzione di Elon Musk sia stata criticata per mesi, quest’ultimo aggiornamento è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso, facendo iniziare quindi le ricerche di un social network che possa sostituire twitter.

Le proposte discusse sono parecchie: Spill (https://www.spill.com – un’alternativa dai tratti più giovanili, basata su dei gruppi di interessi), Post.News (https://post.news – destinata al mondo giornalistico, nella quale, pagando le notizie, si predilige la qualità dell’informazione) o T2 Social (https://t2.social – nata dai vecchi sviluppatori di twitter, presenta un’interfaccia simile, ma l’accesso è possibile solo tramite invito)

Tra tutti però, chi ha presentato la competizione più pericolosa è sicuramente Mark Zuckerberg che, approfittando della debolezza di twitter, ha aggiunto una nuova piattaforma al suo gruppo META: “Threads”. “Uno spazio per aggiornamenti in tempo reale e conversazioni pubbliche”, così è stata definita dai gestori la nuova applicazione, che dopo appena 7 ore dal lancio, ha già superato i 10 milioni di utenti. Le funzioni e il layout sono molto simili al social di Musk, con l’unica differenza che, essendo parte del gruppo Zuckerbergiano, Threads presenta un collegamento diretto ad Instagram e Facebook.

“Ci vorrà del tempo, ma penso che sarà un’app di conversazioni pubbliche con oltre 1 miliardo di persone – scrive Zuckerberg in un post su Threads poco dopo la sua introduzione – Twitter ha avuto l’opportunità di farlo ma non è riuscita. Noi speriamo di farlo”. Per ora il network è appena nato e presente solo in alcune nazioni, Italia non inclusa, di conseguenza le sue potenzialità sono solo immaginabili: sarà un fallimento per META, o rappresenterà una nuova forza nell’impero di Mark Zuckerberg?