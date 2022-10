Twitter, Musk annuncia: L’uccello è libero. Salvini: Buona notizia per la democrazia

“L’uccello è libero”, ha twittato Elon Musk dopo aver acquistato Twitter per 44 miliardi di dollari. Dopo mesi di colpi di scena, Musk ha immediatamente licenziato il capo Parag Agrawal e altri due dirigenti, il cfo Ned Segal e il chief legal officer Vijaya Gadde, secondo fonti anonime. Musk aveva tempo fino a oggi per completare l’acquisizione del social network, altrimenti a novembre si sarebbe svolto un processo. A inizio mese, Musk si è finalmente offerto di chiudere la transazione al prezzo inizialmente concordato. Mercoledì ha visitato la sede di Twitter a San Francisco e ha ritwittato una foto circondato dai dipendenti in un bar dell’ufficio. Ieri sera diversi dipendenti del gruppo hanno manifestato sostegno all’ex dirigenza: “Grazie a Parag Agrawal, Vijaya Gadde e Ned Segal per il loro contributo a Twitter”, ha scritto Biz Stone, co-fondatore della rete, elogiando il loro “talento straordinario” e la loro “umanità”.

Il vicepremier: Lo adoro

“Buona notizia per la rete, per la democrazia e la liberta’. Adoro Elon Musk”. Lo scrive su twitter il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini, commentando la notizia del completamento dell’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk.